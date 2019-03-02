مكتب الرعاية الصحية ببني وليد يتسلم 250 جرعة لعلاج الليشمانيا

جرعات علاج اللشمانيا التي وصلت مخازن مكتب الرعاية الصحية في بني وليد. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن الإدارة زوَّدت مكتب الرعاية الصحية بـ 250 جرعة لعلاج الليشمانيا داخل البلدية، بعد إحالة تقارير حول زيادة عدد الحالات المصابة بالمرض في المنطقة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد أبوالنيران أن المرضى الذين تحصلوا على العلاج «تماثلوا للشفاء تمامًا بعد حصولهم على العلاج بالرغم من ازدياد الحالات المصابة داخل وخارج مدينة بني وليد».

وذكر أبوالنيران أن «هناك شحنة كبيرة من الأدوية تسلمتها الصيدلية المركزية ببني وليد من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، سيتم توزيعها في الصيدلية، وتضمنت شحنة الأدوية مضادات حيوية وأدوية السكري والضغط والأطفال».

وأضاف مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، أن هناك خطة لصرف الأدوية، خاصة أدوية علاج الأمراض المزمنة عن طريق منظومة سيجرى العمل بها خلال شهر مارس الجاري.