إجراء 23 عملية قلب مفتوح لأطفال بمركز طبرق الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 07:02 مساء
إحدى العمليات الجراحية بمركز طبرق الطبي. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مركز طبرق الطبي، إجراء 23 عملية جراحية للقلب المفتوح، قام بها فريق طبي أجنبي متخصص بجراحة القلب يزور المركز، مؤكدًا أن جميعها تكللت بالنجاح، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المركز إن العملية رقم 23 أُجريت «للطفل حاتم باسط من مدينة المرج، الذي يبلغ من العمر سبعة أشهر»، موضحًا أنها «عبارة عن تصليح لمسار الأوردة الرئوية».

وأضاف مركز طبرق الطبي أن العملية رقم 22 أُجريت «للطفلة فاطمة عبدالرحيم من مدينة المرج، التي تبلغ من العمر سنة»، وبين أنها كانت «عبارة عن ربط الشريان الرئوي».

وأشار إلى أن العملية رقم 21 كانت «للطفل صلاح حمدي من أم الرز، الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات»، حيث كانت «عبارة عن ثقب بين البطينين ووصلة شريانية».

وأكد مركز طبرق الطبي عبر صفحته على «فيسبوك» أن جميع العمليات تكللت بالنجاح وأن الحالات تقبع «تحت الملاحظة بغرفة عناية القلب المفتوح داخل مركز طبرق»، مشيرًا إلى أن العمليات تجرى «برعاية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة».

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