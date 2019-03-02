الطويل: لا زلت رئيسًا للأركان.. وقرار إقالتي «باطل»

اللواء عبد الرحمن الطويل، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بحكومة الوفاق الوطني الصادر بحقه قرار إقالة في فبراير الماضي

قال اللواء عبد الرحمن الطويل، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بحكومة الوفاق الوطني، الصادر بحقه قرار إقالة في فبراير الماضي، إنّه لا يزال رئيسًا للأركان حتى الآن، لافتًا إلى أن «توحيد المؤسسة العسكرية يمكن أن يجبر المؤسسة السياسية على توحيد صفوفها».

وبشأن تعيين الفريق الركن محمد المهدي، خلفًا له، قال الطويل في تصريحات لـ«سبوتنيك»: «لا زلت رئيسًا للأركان، حتى الآن، وأمارس مهامي، ولم أسلِّم مقاليد السلطة لأي شخص غيري».

تعيين الفريق ركن محمد الشريف رئيسًا للأركان العامة للجيش الليبي

وأرجع الطويل موقفه إلى أن «قرار إقالته وتعيين المهدي جاء من قبل فائز السراج رئيس المجلس بمفرده»، وهو ما اعتبره «قرارًا باطلاً»، مشيرًا إلى أن «أي قرار لابد أن يتَّخذ بالإجماع، وهو ما لم يتوافر في القرار الخاص بتعيين رئيس للأركان».

وأضاف أن «القرار اتخذه رئيس المجلس الرئاسي، ولا يمكن تنفيذه»، مشددًا على أنه «سيعمل في منصبه على رأس المؤسسة العسكرية، ما لم يصدر أي قرار بإجماع أعضاء المجلس».

وذهب الطويل إلى أن ثمة «ضغوط خارجية تؤثر على صناعة القرار في الشرق والغرب»، لكنه شدد على أن «الحل يكمن في جلوس الليبيين معًا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية».

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يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أصدر قرارًا بتعيين رئيس جديد للأركان العامة للقوات العسكرية التي تتبعه.

ونص القرار الصادر يوم 14 فبراير، رقم 9 لسنة 2019، على تعيين الفريق الركن محمد مهدي الشريف، رئيسًا لأركان حكومة الوفاق، خلفًا للواء عبد الرحمن الطويل.