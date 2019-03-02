استكمال مشروع تعليمي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 04:46 مساء
أحد الفصلين بعد تجهيزهما. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها وشركة «ريبسول» الإسبانية، استكملتا مشروعًا تعليميًّا لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة أوباري، وفق ما نشرته عبر موقعها على الإنترنت اليوم السبت.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن المشروع هو «جزء من النهج المشترك الذي تتبعه المؤسسة والشركة إزاء مبادرات التنمية المستدامة». وبين أنه جرى «تدشين فصلين دراسيين مصممين وفقًا لمنهج مونتيسوري، كانتا قد تشاركتا في تمويلهما وتسليمهما إلى صندوق التضامن الاجتماعي في جرمة».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنه جرى «تركيب الفصلين في كل من المركز الخاص بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، والمدرسة الخاصة بصعوبات التعلم» يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت أنها قامت مع «ريبسول» الإسبانية «برعاية برنامج تدريب مهني في مدينة طرابلس لفائدة عدد من المعلمات اللاتي سيعملن في المراكز المذكورة كجزء من الأعمال التحضيرية»،

وبينت أن المشروع «يركز على كل من الجانب النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهج مونتيسوري التعليمي، الذي يهدف إلى مساعدة الأطفال على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الذاتية، ويحظى بأهمية بالغة خصوصا في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعامل مع الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد».

حضر مراسم التدشين، عميد بلدية الغريفة علي عبدالمغيث، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وحسن الصديق كممثل عن شركة «أكاكوس»، إضافة إلى مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع أوباري، رمضان مختار، وعدد من الاخصائيين بالمركزين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي
رياضة محلية
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
بالفيديو.. صنع الله يكشف فحوى رسالة اتحاد عمال النفط بشأن حقل الشرارة
ليبيا
المركز الوطني: خمسة آلاف إصابة على الأقل بداء اللشمانيا في ليبيا في ستة أشهر
ليبيا
البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نقص هذا العنصر ينذر بالإصابة بمرض السكري