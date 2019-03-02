مصادرة مشروبات غازية ومواد غذائية غير مطابقة للمواصفات في طبرق

المشروبات الغازية والمواد الغذائية التي جرت مصادرتها من المحال التجارية في طبرق. (الإنترنت)

صادر جهاز الحرس البلدي فرع البطنان، صباح اليوم السبت، كمية من المشروبات الغازية والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات القياسية حسب الجدول المعد من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطبرق في عدد من المحال التجارية بالمدينة.

وقال مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي فرع البطنان، مصطفى زاكي لـ«بوابة الوسط»، إن الكميات المصادَرة جرى ضبطها خلال جولة تفتيشية قام بها عدد من أفراد الجهاز على عدد من المحال التجارية العاملة في نطاق طبرق.

وأكد زاكي أن المشروبات الغازية والمواد الغذائية التي تمت مصادرتها «غير مطابقة للمواصفات، وبها مواد محظورة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لاحتوائها نسبًا كبيرة من الألوان والمواد الحافظة، التي تسبب أورامًا سرطانية».

وأضاف زاكي أن جهاز الحرس البلدي سيواصل عمله وسيقوم بمصادرة «كل المواد غير المطابقة للمواصفات بالقوة، فشعارنا هو حماية المستهلك من أي مواد غذائية قد تدخل عبر المنافذ الموجودة في نطاق منطقة البطنان».

ونبه زاكي المواطنين في طبرق إلى «عدم شراء مواد غدائية أو مشروبات طبيعية أو غازية تحتوي على نسب كبيرة جدًّا من المواد الحافظة والألوان الصناعية وغيرها»، مؤكدًا استمرار الجولات التفتيشية للحرس البلدي على المحال التجارية في طبرق لأنها من مهام الجهاز الأساسية؛ حفاظًا على الأمن الغذائي للمدينة.