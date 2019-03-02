الجيش الليبي يقيم نقطة تفتيش بمنطقة العامرة شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 02 مارس 2019, 02:48 مساء
أحد عناصر الجيش الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أقامت «الكتيبة 128» التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، نقطة تفتيش على الطريق الساحلي، بمنطقة العامرة 65 كيلو مترًا شرق سرت.

وقال مصدر أمني في بلدة هراوة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن قوة تابعة للجيش كانت تتخد من مدينة سلطان الأثرية الواقعة على بعد 60 كيلو متر شرق مدينة سرت مقرًا لها، منذ 6 اشهر، مشيرًا إلى أنها انسحبت إلى منطقة الحنيوة، بناء على أوامر من قيادتها.

من جهة أخرى، قال مصدر بمكتب الآثار بسرت، إن مدينة سلطان الأثرية تعرضت للسرقة والنهب، وخاصة سرقة قطع أثرية من المخازن بالمدينة الأثرية، وسرقة معدات ومستلزمات إدارية وثلاجات وغيرها من قبل القوة التي كانت تتمركز بالمدينة منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه جرى إغلاق مدينة سلطان الأثرية بالكامل.

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