سرقة 2000 متر كابل كهرباء جنوب سرت

كوابل كهربائية. (أرشيفية: الإنترنت)

تعرضت منطقة مراح الواقعة جنوب غرب سرت، لسرقة أكثر من ألفي متر من الكوابل النحاسية الكهربائية من قبل مجهولين.

وقال مصدر أمني لشركة كهرباء سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المجهولين قطعوا بالصاروخ الكهربائي 20 عمودا ناقلا للكوابل النحاسية التي تغذي منطقة مراح بالكهرباء.

وأشار إلى أن «عدد المساكن الموجودة بالمنطقة أكثر من 80 منزلا يعانون الآن من انقطاع الكهرباء على منازلهم بسبب هذه الكارثة».



وأوضح المصدر أن «العصابة الخارجة عن القانون سرقت ألفي متر كابل نحاس، لغرض بيعه في السوق السوداء وإبقاء العائلات بالظلام».

وأبلغت إدارة الوسطى بشركة الكهرباء، الإدارة العامة للشركة بطرابلس، لغرض تزويدهم بالمواد من أجل إعادة توصيل الكهرباء للحي.

وتشهد ليبيا تكرارًا حوادث سرقة كابلات الكهرباء، ففي سبتمبر الماضي، سرق مجهولون الكوابل الكهربائية لمحطة الصرف الصحي الرئيسية بوسط مدينة سرت، ما أدى إلى تعطلها عن العمل.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها تكبدت في أغسطس الماضي، خسائر بقيمة 4 ملايين و803 آلاف دينار نتيجة سرقة نحو مليون و510 آلاف متر من أسلاك النحاس عارية ومعزولة داخل نطاق إدارة توزيع الجنوبية، ونحو 5402 محول كهربائي وعوازل وأعمدة خشبية، كما تمت سرقة نحو 17 مليونًا و8013 مترًا من أسلاك النحاس، عارية ومعزولة داخل نطاق إدارة توزيع المرقب.