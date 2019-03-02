ليبيا توقع 3 اتفاقيات مغاربية في مجال الأمن الغذائي والطب البيطري

اللجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي. (أرشيفية: الإنترنت)

وقعت ليبيا ثلاث اتفاقيات مغاربية في مجال الأمن الغذائي وقطاعات الطب البيطري وتربية الأحياء المائية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي التي اختتمت أشغالها بتونس، حيث مثل ليبيا فيها أبو بكر المنصوري، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المعين أخيرًا.

وعبر المنصوري خلال الاجتماع عن رغبة الليبيين رفع مستوى الشراكة في قطاعات التغذية والزراعة والطب البيطري، والصحة الحيوانية ومكافحة الجراثيم، التي تصيب قطاع الزراعة قصد تجنب الكوارث التي سجلت خلال الأعوام الماضية.

وتابع أن الأمر تسبب في إصابة واحات النخيل وغابات الزيتون، والأشجار المثمرة بأمراض أضرت بالإنتاج الزراعي الفلاحي وبالإنسان على حد سواء.

وخرجت اللجنة بتوصيات تدعو إلى بلورة رؤية إستراتيجية للأمن الغذائي في المنطقة المغاربية في أفق العام 2030.

ودعا الوزراء في بيان حمل اسم «إعلان تونس»، إلى إعداد برامج ومشاريع مغاربية مشتركة في مجال الأمن الغذائي، مع إطلاق العديد من الصناديق المتخصصة في الأبحاث.

وألح الوزراء المشاركون في الاجتماعات، على ضرورة العمل على استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الدورة في مجالات البيطرة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وشددوا على ضرورة «تشجيع الاستثمار الخاص بين مختلف الدول المغاربية في مجال الفلاحة والصيد البحري، بما يحقق الرفع من الإنتاج ويوفر فرص شغل للشباب المغاربي».

وأكدوا ضرورة دراسة جدوى لإنشاء بنك مغاربي لجينات البذور والحبوب والبقول الجافة والنهوض بالتجارة البينية للمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وتعزيز دور المنظمات المهنية والشبكات المتخصصة المغاربية ذات الصلة بالأمن الغذائي.

وطالبوا بالإسراع في إنشاء صندوق مغاربي للطوارئ خاص بالأمن الغذائي للتصدي للآفات الحيوانية والنباتية وإنشاء المرصد المغاربي للإنذار المبكر للجفاف ودراسة إمكانية توسيع اختصاصاته.

ويتواصل في تونس اليوم السبت «أسبوع الدبلوماسية الزراعية»، الذي يشارك فيه المئات من رجال الأعمال والخبراء ومسؤولون عن قطاعات الزراعة والصيد البحري بمنطقة المغرب العربي.

يشار إلى أن الاجتماع الـ18 للجنة الوزارية المغاربية، حضره إلى جانب المنصوري كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي سمير الطيب، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري عبد القادر بوعزغي، وممثل عن موريتانيا، بالإضافة إلى الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.