وفد تعليم الوفاق يبحث في السويد إيفاد الطلبة الليبيين للدراسة بجامعة ستوكهولم

وفد وزارة التعليم يزور جامعة ستوكولهوم والمعهد السويدي. (تعليم الوفاق)

زار وفد وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، جامعة ستوكهولم في السويد، وهي إحدى الجامعات المعتمدة لدى الوزارة والمقترح إيفاد الطلبة الليبيين لها.

وقالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، إن الوفد زار المعهد السويدي المختص بالتنسيق مع الجامعات السويدية بشأن المنح الدراسية، مشيرة إلى أن تلك المؤسسات أبدت رغبتها في التعاون مع الوزارة لتنفيذ برامجها.

وضم الوفد وكيل وزارة تعليم الوفاق المهندس عادل جمعة زار رفقة مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين الدكتور محمد العتوق وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبدالمنعم أبولائحة ومندوب وزارة الخارجية والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا بالسويد بزيارة لجامعة ستوكهولم.

وزار الوفد أقسام الجامعة وفروعها في إطار التنسيق بخصوص الآليات المتبعة من قبل الجامعة لقبول طلبة جدد في برامج الدراسات العليا.



وجامعة ستوكهولم هي جامعة حكومية سويدية تضم أربع كليات يدرس بها ما يربو على 36 ألف طالب، مما يجعلها واحدة من أكبر الجامعات الإسكندنافية.

كما تحتل جامعة ستوكهولم بشكل شبه مستمر مركزًا بين الجامعات المائتين الأفضل في العالم. حصلت جامعة ستوكهولم على لقب «جامعة» سنة 1960، وهي بذلك الرابعة في الأقدمية بين الجامعات السويدية، وهي عضو برابطة الجامعات الأوروبية.

وفد وزارة التعليم يزور جامعة ستوكولهوم والمعهد السويدي. (تعليم الوفاق)

وفد وزارة التعليم يزور جامعة ستوكولهوم والمعهد السويدي. (تعليم الوفاق)

وفد وزارة التعليم يزور جامعة ستوكولهوم والمعهد السويدي. (تعليم الوفاق)

وفد وزارة التعليم يزور جامعة ستوكولهوم والمعهد السويدي. (تعليم الوفاق)