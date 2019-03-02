حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت (2 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا، مع فرصة سقوط أمطار مساء اليوم على مناطق الجبل الأخضر.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الغد على بعض المناطق وظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على أغلب مناطق الساحل.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الخمس - مصراتة وسرت، وتكون خفيفة السرعة أخر الليل والصباح الباكر، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (15–20)مْ تصل اليوم إلى (23)مْ على أبو نجيم.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
طقس مغيم جزئياً مع تكاثر للسحب مساء اليوم على مناطق الجبل الأخضر وفرصة سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها سحب رعدية واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على الخليج والجبل الأخضر.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بنغازي والجبل الأخضر وتكون خفيفة السرعة آخر الليل والصباح الباكر، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–20)مْ ولا تتجاوز (14)مْ على المناطق الجبلية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21-25)مْ.
الكفرة - السرير- تازربو:
طقس صحو إلى قليلة الغيوم، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى ين (21- 25)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
08
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
18
|
قليلة السحب
|
صبراتة
|
09
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
الزاوية
|
09
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
طرابلس
|
09
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
العزيزية
|
08
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
الخمس
|
10
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
مصراتة
|
10
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
18
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
سرت
|
10
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
19
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
نالوت
|
06
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
يفرن
|
05
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
16
|
قليلة السحب
|
الزنتان
|
05
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
16
|
قليلة السحب
|
غريان
|
08
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
16
|
قليلة السحب
|
ترهونة
|
07
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
16
|
قليلة السحب
|
بني وليد
|
10
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
18
|
قليلة السحب
|
مزده
|
06
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
19
|
قليلة السحب
|
ابونجيم
|
10
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القريات
|
06
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
هون
|
10
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
12
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غدامس
|
10
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
12
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
أوبارى
|
10
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
12
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سبها
|
10
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
13
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مرزق
|
11
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
13
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القطرون
|
11
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
13
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غات
|
10
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
13
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
رأس لأنوف
|
10
|
20
|
قليلة السحب
|
11
|
19
|
قليلة السحب
|
البريقة
|
10
|
20
|
قليلة السحب
|
11
|
19
|
قليلة السحب
|
اجدابيا
|
10
|
19
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
10
|
19
|
قليلة السحب
|
بنغازي
|
10
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
09
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
المرج
|
06
|
14
|
سقوط أمطار مساءً / سحب رعدية
|
06
|
14
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
البيضاء
|
05
|
12
|
سقوط أمطار مساءً / سحب رعدية
|
06
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
شحات
|
04
|
12
|
سقوط أمطار مساءً / سحب رعدية
|
05
|
12
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
درنة
|
08
|
15
|
سقوط أمطار مساءً / سحب رعدية
|
09
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
طبرق
|
11
|
18
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
10
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
جالو
|
11
|
20
|
قليلة السحب
|
13
|
21
|
قليلة السحب
|
الجغبوب
|
11
|
19
|
قليلة السحب
|
12
|
19
|
قليلة السحب
|
السرير
|
12
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
13
|
23
|
قليلة السحب
|
تازربو
|
12
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
13
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الكفرة
|
11
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
14
|
24
|
قليلة السحب