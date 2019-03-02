حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت (2 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا، مع فرصة سقوط أمطار مساء اليوم على مناطق الجبل الأخضر.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الغد على بعض المناطق وظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على أغلب مناطق الساحل.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الخمس - مصراتة وسرت، وتكون خفيفة السرعة أخر الليل والصباح الباكر، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (15–20)مْ تصل اليوم إلى (23)مْ على أبو نجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

طقس مغيم جزئياً مع تكاثر للسحب مساء اليوم على مناطق الجبل الأخضر وفرصة سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها سحب رعدية واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على الخليج والجبل الأخضر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بنغازي والجبل الأخضر وتكون خفيفة السرعة آخر الليل والصباح الباكر، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–20)مْ ولا تتجاوز (14)مْ على المناطق الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21-25)مْ.

الكفرة - السرير- تازربو:

طقس صحو إلى قليلة الغيوم، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى ين (21- 25)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا