حكومات أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تصدر بيانًا مشتركًا بشأن التطورات في ليبيا

لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في أبوظبي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا أكدت مجددًا دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لـ«الحد من التوتر في ليبيا».

وقال البيان المشترك الذي أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الجمعة: «نرحب بمبادرة الأمم المتحدة التي شهدت انعقاد اجتماعًا بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتز، يوم 27 فبراير، ونشيد بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل إجراء هذه المناقشة».

كما رحبت الدول الأربع بـ«الإعلان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي حول ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، من خلال إجراء انتخابات عامة وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها».

ودعت الدول الأربع جميع الليبيين إلى «العمل بشكل بناء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة واغتنام هذه الفرصة الحيوية لتأسيس حكومة مستقرة وموحدة تضمن أمن وازدهار جميع الليبيين».

البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات عامة

كما رحبت بإعلان حكومة الوفاق الوطني عن «اتفاق وطني اتفقت فيه الأطراف على استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة النفطي».

وذكر البيان أنه «يتعين على جميع الأطراف العمل على وجه السرعة على تنفيذ هذا الاتفاق للسماح لشركة النفط الوطنية باستئناف عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين».

والتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في أبو ظبي مساء الأربعاء، واتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.