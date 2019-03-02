حكومات أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تصدر بيانًا مشتركًا بشأن التطورات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 10:09 صباحا
لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في أبوظبي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا أكدت مجددًا دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لـ«الحد من التوتر في ليبيا».

وقال البيان المشترك الذي أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الجمعة: «نرحب بمبادرة الأمم المتحدة التي شهدت انعقاد اجتماعًا بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتز، يوم 27 فبراير، ونشيد بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل إجراء هذه المناقشة».

كما رحبت الدول الأربع بـ«الإعلان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي حول ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، من خلال إجراء انتخابات عامة وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها».

ودعت الدول الأربع جميع الليبيين إلى «العمل بشكل بناء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة واغتنام هذه الفرصة الحيوية لتأسيس حكومة مستقرة وموحدة تضمن أمن وازدهار جميع الليبيين».

البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات عامة

كما رحبت بإعلان حكومة الوفاق الوطني عن «اتفاق وطني اتفقت فيه الأطراف على استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة النفطي».

وذكر البيان أنه «يتعين على جميع الأطراف العمل على وجه السرعة على تنفيذ هذا الاتفاق للسماح لشركة النفط الوطنية باستئناف عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين».

والتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في أبو ظبي مساء الأربعاء، واتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
بالفيديو.. صنع الله يكشف فحوى رسالة اتحاد عمال النفط بشأن حقل الشرارة
ليبيا
المركز الوطني: خمسة آلاف إصابة على الأقل بداء اللشمانيا في ليبيا في ستة أشهر
ليبيا
البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات ...
ليبيا
قصة ليبي أدين باختطاف طفلته من أمها البولندية في 2012 واختفى بعد إطلاق سراحه
ليبيا
«وسيطات السلام» حملة للتعريف بدور المرأة الليبية في الوساطة والمصالحة
ليبيا
مؤسسة النفط: لا مشكلة فنية لاستئناف عمليات حقل الشرارة
ليبيا
بوشناف يكلف مديرًا جديدًا لإدارة حماية الآداب العامة خلفًا للمقدم جمال العمامي
ليبيا
«المركزي» يعلن استئناف صرف 500 دولار ويتعهد بالكشف عن «حالات تزوير»
ليبيا
بندر بن سلطان: القذافي حاول تجنيدي لقلب أنظمة الحكم بالخليج
ليبيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«السحب المثقوبة» ظاهرة مثيرة في السعودية (فيديو وصور)