القبض على تشكيل عصابي سطا على عدة محال تجارية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 08:36 صباحا
صورة للمضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على تشكيل عصابي يقوم بالسطو المسلح على عدة محلات تجارية.

وقالت مديرية أمن بنغازي، في بيان صادر عنها اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن  شعبة التحري بوحدة التحريات العامة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي منظم قام بالسطو على عدة أماكن ومحلات تجارية.

وأشارت إلى أنه، «بعد جهد كبير بمراقبة وتتبع وجمع المعلومات وبتعليمات من مدير الأمن، تمكنت شعبة التحري من ضبط التشكيل والاعتراف عن باقي التشكيل العصابي وكذلك الأدوات المستعملة في السطو (مسدس ورمانات وكذلك سلاح أبيض) بالاستلالال معهم»، مؤكدًا إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

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