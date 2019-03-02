بالصور: قوات الجيش الليبي تتمركز بمنفذ «آيسين» على الحدود الليبية الجزائرية

تمركزت قوات الجيش الليبي بمنفذ «آيسين» على الحدود الليبية الجزائرية والشريط الحدودي مع في أقصى الجنوب الغربي الليبي.

وقال عميد بلدية غات محمد صالح ونتقلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» السبت، إن «قوات الجيش الليبي بعد دخولها كافة مناطق بلدية غات توجهت إلى الحدود مباشرته وانتشرت على طول الشريط الحدودي جنوب غرب ليبيا».

ولفت محمد ونتقلي، إلى أن «الأوضاع الأمنية في غات ممتازة ولا يوجد اي أخترقات أمنية لا في وقت سابق ولا بعد دخول الجيش»، مؤكدًا على أن «دخول قوات الجيش الليبي لغات هو دافع معنوي لأهل المنطقة، وإيضًا التأكيد على دعم الجيش والقيادة العامة».

وأشار ونتقلي إلى أن «قوات الجيش الليبي دخلت إلى كافة مناطق غات ابتدًا من العوينات إلى تهالا ومن ثم غات المركز ومنها إلى البركت والفيوت حتى أخر منطقة وهي ايسين، بالتنسيق مع بلدية غات ومديرية أمن غات وكتائب الجيش بالبلدية دون ، وسط ترحيب الأهالي وتمركزت في المعسكرات ببلدية غات».