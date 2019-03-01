المسماري: قوات الجيش وصلت إلى حدود الجزائر والنيجر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مارس 2019, 10:49 مساء

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، وصول قوات الجيش الليبي إلى «الحدود مع دولتي الجزائر والنيجر».

وقال المسماري لقناة «الوسط» الفضائية الجمعة إن «القوات المسلحة بسطت سيطرتها على منطقة أم الأرانب وسط ترحيب كبير من مواطنيها».

يذكر أن  المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي  الأربعاء لفت إلى أن «العمليات العسكرية والواجبات القتالية في الجنوب لم تنتهِ بعد»، مشيرًا إلى أنهم في «انتظار قرار القائد العام بإنهاء العلمليات العسكرية بالجنوب».

وفي السياق ذاته قال عميد بلدية غات محمد صالح ونتقلي أمس الخميس إن قوات الجيش دخلت إلى «كافة مناطق بلدية غات الست وسط ترحيب كبير من الجميع بعد طول انتظار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
بالفيديو.. صنع الله يكشف فحوى رسالة اتحاد عمال النفط بشأن حقل الشرارة
ليبيا
المركز الوطني: خمسة آلاف إصابة على الأقل بداء اللشمانيا في ليبيا في ستة أشهر
ليبيا
البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات ...
ليبيا
قصة ليبي أدين باختطاف طفلته من أمها البولندية في 2012 واختفى بعد إطلاق سراحه
ليبيا
«وسيطات السلام» حملة للتعريف بدور المرأة الليبية في الوساطة والمصالحة
ليبيا
مؤسسة النفط: لا مشكلة فنية لاستئناف عمليات حقل الشرارة
ليبيا
بوشناف يكلف مديرًا جديدًا لإدارة حماية الآداب العامة خلفًا للمقدم جمال العمامي
ليبيا
«المركزي» يعلن استئناف صرف 500 دولار ويتعهد بالكشف عن «حالات تزوير»
ليبيا
بندر بن سلطان: القذافي حاول تجنيدي لقلب أنظمة الحكم بالخليج
ليبيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«السحب المثقوبة» ظاهرة مثيرة في السعودية (فيديو وصور)