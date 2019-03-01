المسماري: قوات الجيش وصلت إلى حدود الجزائر والنيجر

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، وصول قوات الجيش الليبي إلى «الحدود مع دولتي الجزائر والنيجر».

وقال المسماري لقناة «الوسط» الفضائية الجمعة إن «القوات المسلحة بسطت سيطرتها على منطقة أم الأرانب وسط ترحيب كبير من مواطنيها».

يذكر أن المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي الأربعاء لفت إلى أن «العمليات العسكرية والواجبات القتالية في الجنوب لم تنتهِ بعد»، مشيرًا إلى أنهم في «انتظار قرار القائد العام بإنهاء العلمليات العسكرية بالجنوب».

وفي السياق ذاته قال عميد بلدية غات محمد صالح ونتقلي أمس الخميس إن قوات الجيش دخلت إلى «كافة مناطق بلدية غات الست وسط ترحيب كبير من الجميع بعد طول انتظار».