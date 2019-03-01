غوتيريس يرحب باجتماع السراج وحفتر ويدعو إلى دعم ما اتفقا بشأنه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مارس 2019, 09:48 مساء
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بالاجتماع الذي جمع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأشار ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إلى أنّ «الأمين العام أثنى على الطرفين لما أحرزاه من تقدم، لا سيما الاتفاق على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة، وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها».

البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات عامة

وأضاف أنّ «الأمين العام يأمل في تحقيق مزيد من التقدم؛ بناءً على ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع وبدعم من المجتمع الدولي».

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أعلنت أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.

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