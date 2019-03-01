مركز التوثيق السياحي: 94.78 ألف معتمر ليبي خلال 2018

ليبيون في الأراضي المقدسة بمكة المكرمة. (صورة من إدارة شئون الحج والعمرة)

أظهر تقرير لمركز المعلومات والتوثيق السياحي، التابع للهيئة العامة للسياحة، أنّ عدد المعتمرين الليبيين وصل إلى 94 ألف و781 معتمرًا ليبيًا زاروا الأراضي المقدسة، وفق إحصائية سفر الليبيين لغرض أداء مناسك العمرة عن طريق الشركات السياحية الليبية خلال العام الماضي.

وأشار التقرير الإحصائي عن نشاط السياحة في ليبيا خلال العام الماضي، إلى أنّ عدد المسافرين عبر شركات الطيران الليبية إلى الجمهورية التونسية بلغ 218 ألف و400 مسافر عبر 2448 رحلة جوية.

وشمل التقرير إحصائيات مقدمي الخدمات السياحية، بما في ذلك الطاقة الاستيعابية للفنادق المصنفة وغير المصنفة ودرجات التصنيف، وعدد الشركات السياحية العاملة، والقوى العاملة في المطاعم والمقاهي ومرافق الخدمات السياحية، والتوزيع الجغرافي لمقدمي الخدمات السياحية.

كما خُصص جزء من التقرير عن واقع مجال الإرشاد السياحي، وإحصائيات عن المناطق المخرطة والمحددة للتنمية السياحية، ومشاريع ومواقع المنتزهات الوطنية، ومساحاتها وتوزيعها الجغرافي في المدن والمناطق الليبية.

وتضمن التقرير، ولأول مرة، إحصائية عن الكليات والأقسام والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة، مشتملة على عدد الطلبة، والتخصصات الدراسية.

وغطى التقرير نشاط إدارة تنمية الموارد البشرية، وإحصائية خاصة بالمكاتب التابعة للهيئة العامة للسياحة بالمناطق للعامين 2017 - 2018.

كما أُدرج في التقرير نشاط المنظمات والنوادي العاملة في مجال تنظيم الرحلات السياحية خلال العام 2018، وفقًا لما ورد إلى إدارة الإحصاء السياحي التابعة للمركز.