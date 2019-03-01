وزارة الاقتصاد تناقش آليات النهوض بالصناعة الوطنية

وزارة الاقتصاد والصناعة تناقش الآليات والأساليب العملية للنهوض بالصناعة الوطنية

أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة ورشة عمل لمناقشة الآليات والأساليب العملية للنهوض بالصناعة الوطنية في جامعة الحاضرة، بتنظيم هيئة النهوض بالصناعة الوطنية.

وافتتحت الورشة بحضور الدكتور علي العيساوي وزير الاقتصاد والصناعة، ومفتاح عقيلة السنوسي، ناصر حمزة رئيس جامعة الحاضرة، وعدد من الخبراء والمستشارين والمسؤولين والمهتمين بالقطاع الصناعي.

من جانبه سلّط الوزير العيساوي الضوء على أهمية القطاع الصناعي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى ضرورة أنّ «هذه الخطوة الأولى وتتبعها خطوات ونشاطات صناعية أكثر».

وخلال كلماتهم بالورشة تحدث المسؤولون عن النهوض بالصناعة الوطنية، حيث ألقى الدكتور عبدالحميد الشريف ورقة عمل بعنوان متطلبات الاستثمار الصناعي، تلاه الدكتور محمد حمودة بورقة عمل بعنوان إدارة تدوير المخلفات الصناعية.

وعرضت ورقة عمل، في الورشة، عن أهمية تطبيق الجودة في المؤسسات الصناعية والخدمية ألقاها الدكتور هشام بركان اتبعها الدكتور محمد أرحومة بورقة عمل عن دور الطاقات المتجددة في الصناعة، وبعد انتهاء ورشة العمل افتتحت حلقة نقاش ضمت مقدمي الورقات العلمية.