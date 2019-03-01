ترحيل 330 نيجيريًا من ليبيا إلى بلادهم اليوم

ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. (صورة من مكتب مباحث الجوازات)

ذكرت جريدة «فانجارد» النيجيرية أن 330 مهاجرًا نيجيريًا غير شرعيين سيجري ترحيلهم من ليبيا اليوم الجمعة عائدين إلى بلدهم.

ونقلت الجريدة عن الناطق باسم وزارة الخارجية النيجيرية قوله إن عملية الترحيل سيجري تنسيقها مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وبالتعاون مع السفارة النيجيرية في طربلس.

وأوضح الناطق، أن النيجيريين الـ330 سيجري نقلهم إلى نيجيريا تباعًا على متن طائرتين لخطوط طيران البُراق الليبية، ستصلان إلى مطار مورتالا محمد الدولي في مدينة لاغوس بجنوب غرب نيجيريا، عصر اليوم الجمعة.

وقال الناطق إن وزارة الخارجية النيجيرية ترغب في العمل مع السلطات المعنية لمعالجة قضية هجرة النيجيريين غير الشرعية إلى ليبيا.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ العام 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

وأجلت نيجيريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة على مدار السنوات الثلاث الماضية المئات من مهاجريها غير الشرعيين من ليبيا.