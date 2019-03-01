كونتي: الاتفاق بين السراج وحفتر شرط لحدوث تقدم في ملف الأزمة الليبية

من اليمين القائد العام للجيش المشير حفتر ورئيس الحكومة الإيطالية كونتي ورئيس المجلس الرئاسي السراج. (الإنترنت).

قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، إنه لن يحدث تقدم في ملف الأزمة الليبية «إذا لم يكن هناك اتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأكد رئيس الحكومة الإيطالية، أن مسار الاستقرار في ليبيا هناك يمر خلال «تعزيز التوافق بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة والوعي بالتقارب المناسب أيضًا بين روما وباريس»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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وثمن رئيس الحكومة الإيطالية، دور دولة الإمارات، قائلًا إن «الإماراتيين يقدمون مساعدة كبيرة في هذا الاتجاه. لقد ذهبت مرتين إلى أبو ظبي، وأجريت حوارين مباشرين مع الشيخ محمد بن زايد، فضلًا عن المكالمات الهاتفية. هذا مكننا من بناء علاقة تقوم على الثقة التي تمخضت عن استراتيجية مشتركة».

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أمس الخميس أنه «بدعوة من المبعوث الأممي غسان سلامة، وبحضوره، عقد الأربعاء اجتماع في أبوظبي حضره رئيس المجلس الرئاسي السراج وقائد الجيش الوطني الليبي حفتر».

وأضافت البعثة في تغريدة: «اتفق الطرفان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، كما اتفقــا على سبل الحفاظ على استقرار وتوحيد مؤسساتها».