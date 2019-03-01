حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة (1 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق الشمال بطقس مستقر نسبياً اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض مناطق الوسط والجنوب الغربي.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون الرياح نشطة يوم الغد على بعض المناطق الساحلية وفرصة سقوط أمطار مساءً على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً اليوم على بعض المناطق، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على الخمس - مصراتة - سرت، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–19)مْ وما بين (13- 15)مْ على المناطق الجبلية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-

طقس غائم جزئياً مع تكاثر للسحب يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر وفرصة سقوط أمطار متفرقة مساءً تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–19)مْ ومابين (12- 15)مْ على المناطق الجبلية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة - الحمادة - سبها مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على مناطق أقصى الجنوب مثيرة للأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20-25)مْ ولا تتجاوز (17)مْ على الحمادة.