وزير تعليم الوفاق يبحث تسهيل إجراءات التأشيرة للطلبة الليبيين الدارسين في السويد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مارس 2019, 10:51 صباحا
وزير تعليم الوفاق خلال زيارته الخارجية السويدية ولقائه مبعوثها إلى ليبيا. (تعليم الوفاق)

بحث وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطين الدكتور عثمان عبد الجليل، إمكانية تسهيل إجراءات التأشيرة للطلبة الليبيين الدارسين في المملكة السويدية، خاصة وأن السويد يوجد بها 11 جامعة من ضمن قائمة الـ300 جامعة المعتمدة لدى وزارة التعليم الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم والوفد المرافق له الخميس، مقر وزارة الخارجية السويدية، حيث التقى هناك بمبعوث الحكومة السويدية إلى ليبيا بيتر سيمينبي، بحضور مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية السويدية آن موني والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالسويد ورئيس قسم التعاون بوزارة الخارجية الليبية والفريق الفني بالسفارة.

وأكدت وزارة التعليم، في بيان صادر عنها، أن اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بستوكهولم، تم التباحث حول سبل تفعيل التعاون بين البلدين لاسيما في مجالي التعليم والاقتصاد، من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجانبين في سنة 1974.

وأشار وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها لوفد رسمي ليبي يزور مملكة السويد منذ ما يزيد عن أحد عشر عاماً بالرغم من أن ليبيا تربطها علاقات صداقة واتفاقية دبلوماسية مع مملكة السويد منذ العام 1741م.

وزير تعليم الوفاق خلال زيارته الخارجية السويدية ولقائه مبعوثها إلى ليبيا. (تعليم الوفاق)
وزير تعليم الوفاق خلال زيارته الخارجية السويدية ولقائه مبعوثها إلى ليبيا. (تعليم الوفاق)
وزير تعليم الوفاق خلال زيارته الخارجية السويدية ولقائه مبعوثها إلى ليبيا. (تعليم الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. صنع الله يكشف فحوى رسالة اتحاد عمال النفط بشأن حقل الشرارة
ليبيا
المركز الوطني: خمسة آلاف إصابة على الأقل بداء اللشمانيا في ليبيا في ستة أشهر
ليبيا
البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات ...
ليبيا
قصة ليبي أدين باختطاف طفلته من أمها البولندية في 2012 واختفى بعد إطلاق سراحه
ليبيا
«وسيطات السلام» حملة للتعريف بدور المرأة الليبية في الوساطة والمصالحة
ليبيا
مؤسسة النفط: لا مشكلة فنية لاستئناف عمليات حقل الشرارة
ليبيا
بوشناف يكلف مديرًا جديدًا لإدارة حماية الآداب العامة خلفًا للمقدم جمال العمامي
ليبيا
«المركزي» يعلن استئناف صرف 500 دولار ويتعهد بالكشف عن «حالات تزوير»
ليبيا
بندر بن سلطان: القذافي حاول تجنيدي لقلب أنظمة الحكم بالخليج
ليبيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أصغر طفل في العالم» يخرج من المستشفى بصحة جيدة