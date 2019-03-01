الأعلى للدولة يعلق على المستجدات السياسية والعسكرية: يجب التمسك بالاتفاق السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مارس 2019, 09:09 صباحا
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب المجلس الأعلى للدولة، عن «قلقه الشديد»، إزاء التطورات السريعة السياسية والعسكرية التي تمر بها ليبيا، مطالبًا بضرورة التمسك بالاتفاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الوحيد والحاكم للعملية السياسية وعدم قبول أي تعديلات إلا وفق الآلية التي ينص عليها الاتفاق.

وأكد «الأعلى للدولة»، في بيان صادر عنها اليوم، أنه «حريص» على إنهاء المرحلة الانتقالية والولوج في مرحلة دائمة بأسرع ما يمكن، بإجراء انتخابات مؤسسة على قاعدة دستورية على أن يتم توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تضمن سلامتها وصحتها.

وجدد المجلس، الدعوة إلى الشريك الوحيد في الاتفاق السياسي مجلس النواب، للعمل على استكمال الخطوات المتبقية المتوافق عليها لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات.

وحث «الأعلى للدولة»، على استكمال حزمة المعالجات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع العبء عن كاهل المواطن، كصرف مخصصات أرباب الأسر لعامي 2018 - 2019، وعلاوة الأبناء والزوجة واستبدال الدعم السلعي بالنقدي لوقف استنزاف وإهدار أموال الشعب الليبي.

ودعا المجلس الأعلى للدولة، الليبيين إلى توحيد وتنسيق الجهود وتجاوز الخلافات وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى ملكية الليبيين للعملية السياسية وإدارتها بشكل سلمي يحقق إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة مدنية دستورية ديمقراطية.

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