جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة

فائز السراج و خليفة حفتر خلال لقائهما بمدينة المرج يناير 2016. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر «قبلا إعادة تشكيل مجلس الرئاسة وإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة».

وأضاف كونتي في تصريحات نقلتها وكالة «أكي» الإيطالية الخميس «لطالما تابعت بترحيب واهتمام كبير هذه الاجتماعات أفضِّل عدم أخذ أي شيء كأمر مسلم به».

وأشار جوزيبي كونتي إلى أن نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز «موجودة في إيطاليا»، وأيضًا وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن حكومته «نتابع بعناية هذا الملف وهو الرئيسي في سياستنا الدولية».