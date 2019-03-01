تخريب وسرقة محطة «المدار الجديد» جنوب طرابلس

تعرضت محطة «PHB82» التابعة لشركة «المدار الجديد» للاتصالات جنوب طرابلس للسرقة والتخريب من قبل مجهولين، مما تسبب في توقف المحطة.

وقالت شركة المدار الجديد عبر صفحتها على «فيسبوك» إنّ الموقع الجديد للمحطة بقصر بن غشير بضواحي مدينة طرابلس جرى «تجهيزه حديثًا، وكان بانتظار نقل معدات الراديو من الموقع القديم».

وأشارت الشركة إلى أنه «سيتم تأجيل نقل المعدات لحين إجراء أعمال الصيانة وإعادة التشغيل من جديد»، معبرة عن اعتذارها «للمشتركين على الانقطاعات التي قد تحدث بالمنطقة والمناطق المجاورة والخارج عن إرادتنا».

يذكر أن شركات الاتصالات في ليبيا تعاني من عمليات سرقة وتخريب المحطات في عدة مُدن ومناطق، فضلًا عن قيام بعض المواطنين والشركات بعمليات حفر دون التواصل مع الجهات المختصة، مما يؤدي أحيانًا إلى قطع الكوابل وتوقف الخدمة.