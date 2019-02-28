افتتاح مقر صندوق التسهيلات المالية في طرابلس

افتتح وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق الوطني، المهدي الأمين، الخميس بمدينة طرابلس مقر صندوق التسهيلات المالية التابع للوزارة.

وقال الوزير خلال حفل الافتتاح إن «وزارة العمل تتطلع من خلال أهداف الصندوق إلى التركيز على تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة لدعم الشريحة الكبرى من الشباب الطامحين بمشاريع متميزة ذات صفة ريادية».

وأضاف: «الوزارة تسعى في تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال هذه الأجسام التي تساهم في تحقيق أهم أهداف التنمية المستدامة 2030».

وحضر مراسم حفل الافتتاح وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، ووزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس، ورئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ليلى اللافي، وعدد من رجال الأعمال ومسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

يذكر أن صندوق التسهيلات المالية، والذي أنشئ في العام 2007 تمت إعادة تشكيل لجنة إدارته بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم 237 لسنة 2018 ضمن مبادرة تفعيل الصندوق وإعادة النظر في هيكله التنظيمي وضبط لوائحه وتحديد اختصاصاته.