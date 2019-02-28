تراجع الدولار واليورو وصعود الإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 10:49 مساء
العملات الأجنبية الرئيسية تشهد تباينًا أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

تراجع سعر صرف الدولار واليورو وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدينار، اليوم الخميس في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية تراجعًا بنسبة 0.007% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3841 دينارًا اليوم، مقارنة 1.3842 دينار أمس الأربعاء، كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.06% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5738 دينارًا اليوم، مقابل 1.5748 دينار خلال الفترة نفسها.

فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8407 دينار اليوم، مقابل 1.8327 دينار أمس الأربعاء. أما الين الياباني فاستقر عند 1.2500 دينار اليوم الخميس، لكنّ اليوان الصيني ارتفع إلى 0.2070 دينار، مقابل 0.2069 أمس.

الدولار يواصل الانخفاض بعد قرار «المركزي»

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، استقر سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي عند 0.3691 دينار لكل ريال، لكنه صعد أمام الدرهم الإماراتي الذي هبط إلى 0.3768 دينار مقارنة بـ0.3769 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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