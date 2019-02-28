العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»

صدر، اليوم الخميس، العدد 171 من جريدة «الوسط»، حيث ركز الملف الرئيس على لقاء أبوظبي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمشير خليفة حفتر، تعددت المحطات التي جمعت السراج، وحفتر، ومن باريس إلى باليرمو التقطت الكاميرات صور المصافحات بين الرجلين، لتخرج بيانات متشابهة الصياغة، ومنها «الاتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات» كخطوة نحو حل الأزمة الليبية، وهو ما تكرر في بيان البعثة الأممية في ليبيا لكن ما يبقى إزاء هكذا بيانين هو: ما الذي حدث ولماذا، وعلى ماذا اتفق الطرفان بشكل محدد، وهل هناك أجندة ستنفذ ما يمكن أن يكونا قد اتفقا عليه؟.

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وفي حوار مع «الوسط» من طرابلس، تحدث وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عن الخطة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية وتشرف عليها بعثة الأمم المتحدة بمشاركة عدة جهات أمنية وعسكرية، قائلاً إنها «ما زالت حبرًا على ورق ولم يتم الشروع في تنفيذها بسبب عراقيل لوجستية وإدارية ومالية»، وتطرّق وزير الداخلية المفوض إلى ملف التشكيلات المسلحة في العاصمة وعلاقتها بوزارة الداخلية، مصنفًا إياها إلى نوعين، ومشددًا على ضرورة مآلها إلى سلطة الدولة، الامتثال لقواعد القانون ومعايير الانضباط والمهنية. وتحدث عن الوضع في الجنوب، وتقييمه لما يجري هناك، محددًا ما يراه إيجابيًا ويؤيده، وما يتحفظ بشأنه.

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كما تنشر جريدة «الوسط» وثيقة مسربة كشفت رفض الاتحاد الأفريقي خطط نظيره الأوروبي بشأن إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين على أراضٍ أفريقية، الوثيقة المسربة، التي نقلت بعض تفاصيلها الـ«غارديان»، أعلنت عزم دول الاتحاد الأفريقي الخمس والخمسين، الذي تترأسه حاليًا مصر، إقناع الدول الساحلية الأعضاء في الاتحاد بعدم التعاون مع بروكسل حول الخطة.

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محليًا استطلعت «الوسط» آراء الليبيين التي انقسمت حيال قرار وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، بشأن ارتداء الطالبات النقاب، في وقت اعتبره البعض اهتمامًا بديلاً عن إعطاء المنظومة التعليمية حقها في التطوير على حساب قضايا مجتمعية، الجدل الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء في أعقاب قرار وزير التعليم بمطالبة رؤساء الجامعات ومراقبي التعليم بالبلديات بإعطاء السيدات حقهن في ارتداء الزي الشرعي (النقاب)، و«إبلاغ الجهات التابعة للسيدات المنتقبات بعدم التعرض لهن واحترام حقهن في الحفاظ على زيهن الشرعي».

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وتنشر الصفحات الاقتصادية تقريرًا حول انتقادات قرار المجلس الرئاسي بإعفاء الاعتمادات المستندية القديمة من الرسوم الجمركية، ووفق التقرير فإن أرباح الموردين ستصل إلى 200% مستفيدة من أسعار السوق الجديدة.

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في صفحة الثقافة تسلط «الوسط» الضوء على إعادة افتتاح المسرح الشعبي في بنغازي بحضور عدد من المسؤولين ومثقفي وإعلامي وفناني المدينة.

وفي صفحة الفن تابعت «الوسط» الفيلم الوثائقي «حكاية صمود» الذي يحكي عن مدينة بنغازي التي حاربت الإرهاب وانتصرت عليه، غير أن الضريبة كانت كما هي دائمًا في كل حرب.. تدمير وموت، وعرض الفيلم، الذي أنتجه منبر المرأة الليبية مِن أجل السّلام، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الّذِي انطلق فِي أسوان (جنوب مصر) 20 فبراير ويستمر حتَّى 26 من الشهر ذاته.

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وركزت صفحة الرياضة على المنتخب الليبي الأولمبي لكرة القدم مهمة صعبة وشاقة وهو يتأهب لملاقاة نظيره النيجيري، حيث استانف الفريق نشاطه بعد غياب طويل دام قرابة خمس سنوات من الركود ثم عاد لاعبو المنتخب الأولمبي للخلود إلى الراحة من جديد عقب عوتهم من معسكر مدينة سوسة التونسية.