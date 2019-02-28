الاستخبارات الإيطالية: تقلص غير مسبوق لتدفقات الهجرة بسبب الإجراءات الليبية

دورية تابعة للبحرية الليبية (أرشيفية - الإنترنت)

قالت الاستخبارات الإيطالية إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في عدد المهاجرين القادمين من البحر، والتي يعبر أغلبهم عبر الشواطئ الليبية، مع «تقلص غير مسبوق» لأعداد الواصلين.

وأكدت الاستخبارات في تقريرها السنوي حول سياسة المعلومات الأمنية أن «الاتجاه العام لتدفقات الهجرة عن طريق البحر شهد انخفاضًا تتجاوز نسبته الـ80% في السنة المرجعية للمعطيات»، في إشارة إلى العام 2018.

وأوضح التقرير أن «هذا التطور، يعزى بشكل رئيس إلى تعزيز قدرة قوات خفر السواحل الليبية على مراقبة مياهها الإقليمية»، وكذلك «إلى الانخفاض الشديد في عدد سفن المنظمات غير الحكومية في المنطقة البحرية المطلة على تلك السواحل»، الأمر الذي «حرم المتاجرين بالبشر من إمكانية استغلال الأنشطة الإنسانية واستخدام سفن متداعية ومنخفضة التكلفة»، تغرق بعد انطلاقها بقليل ثم تتدخل المنظمات لإنقاذ المهاجرين.

وأشار التقرير الأمني إلى أن «تعقيدات كثيرة أخرى برزت في مجال تعزيز الضوابط الأمنية جنوب ليبيا، وبشكل خاص على التراب النيجري، وفقًا لاستراتيجية: الحامية المتقدمة، المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والتي تؤيدها إيطاليا بقوة».

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وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

يأتي هذا فيما يمارس الاتحاد الأوروبي والدول الغربية ضغوطات من أجل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في شمال أفريقيا «مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر»، وهو ما ترفضه حكومات هذه الدول.