بالفيديو.. صنع الله يكشف فحوى رسالة اتحاد عمال النفط بشأن حقل الشرارة

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله يتحدث في كلمة مصورة عن أزمة حقل الشرارة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إنّ المؤسسة تسلمت أمس رسالة من اتحاد عمال النفط والغاز مفادها أن «العمال في حقل الشرارة لا يشعرون بالأمان ولا يستطيعون العمل في ظل وجود الجماعة المسلحة».

وأشار صنع الله في كلمة مصورة عن الوضع بحقل شرارة النفطي إلى أنّ «مؤسسة النفط مستعدة فنيًا لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقل، إلا أن المشكل الأمني يحول دون ذلك، وسيتم رفعها فور ضمان سلامة العاملين»، مشددًا على أنّ مؤسسة النفط «مسؤولة أخلاقيًا وقانونيًا عن حماية العمال».

غموض بشأن استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي

ودعا صنع الله «كافة الأطراف المعنية والقيادة العامة للجيش الوطني إلى إخراج الجماعات المسلحة من الحقل»، حتى يتسنى «رفع حالة القوة القاهرة فور حدوث ذلك»، مشددًا على أنّ «مؤسسة النفط والقيادة العامة بالمنطقتين الشرقية والوسطى ترتبطان بعلاقة جيدة»، متابعًا: «نأمل أن تكون العلاقات مماثلة في حقل الشرارة».

وفي نهاية الكلمة قدّم صنع الله الشكر لـ«جميع العاملين بالقطاع، ولا سيما في الحقول الجنوبية الغربية لشجاعتهم ومثابرتهم في ظل الظروف الحالية».

كانت حكومة الوفاق قالت الثلاثاء إنها اتفقت مع مؤسسة النفط على خطوات لرفع حالة القوة القاهرة وخطة أمنية لإجلاء المدنيين الذين ساعدوا في السيطرة على الحقل.

لكن لا توجد أي بادرة على تنفيذ ذلك حتى الآن، بعدما قالت مؤسسة النفط أمس الأربعاء إنه لا توجد عقبات فنيّة تحول دون إعادة التشغيل لكن الوضع الأمني يظل مشكلة، لافتة إلى أنها «حريصة على سلامة العاملين، وتريد إخلاء الحقل من المسلحين المسؤولين عن إغلاقه».