اللجنة المركزية: فتح باب الترشح لانتخابات المجالس البلدية 4 مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 07:37 مساء
اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فتح باب الترشح للانتخابات في 14 مجلسًا بلديًا يوم 4 مارس المقبل، والتي يمتد حتى 10 مارس من الشهر نفسه.

وأشارت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ الترشح يقتصر على 14 بلدية، وهي: «صبراتة، نسمة، براك الشاطئ، وادي البوانيس، إدري الشاطئ، صرمان، الأصابعة، الرحيبات، الرجبان، مسلاتة، ككلة، القرضة الشاطئ، الشويرف، الزاوية الجنوب».

وشددت اللجنة على ضرورة «تسليم الملفات للجان الفرعية خلال ساعات الدوام الرسمية من الأحد إلى الخميس، كما يمكن أيضًا سحب ملفات الترشح من الديوان».

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وسبق للجنة المركزية للانتخابات البلدية أن أصدرت توضيحًا بشأن آلية النظام الانتخابي الخاص بالمجالس البلدية التي ستشهد إجراء انتخابات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتضمن التوضيح عدد مقاعد المجالس البلدية وفئات المرشحين والاحتياطيين.

وقالت اللجنة المركزية عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إن البلديات التي عدد سكانها أكثر من 250 ألف نسمة يتكون مجلسها البلدي من تسعة مقاعد، سبعة مقاعد منها مخصصة للفئة العامة، ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار».

وشددت اللجنة على ضرورة أن «تتضمن القائمة المترشحة للمجلس البلدي عن الفئة العامة سبعة مرشحين رئيسيين وستة احتياطيين، يتم ترتيبهم تصاعديًّا من حيث أولوية شغلهم المقاعد التي قد تشغر بالمجلس البلدي».

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