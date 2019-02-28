رويترز: حقل الشرارة النفطي لا يزال مغلقًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 06:23 مساء
حقل الشرارة النفطي. (الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن مهندس بحقل الشرارة النفطي، اليوم الخميس، أنّ الحقل لا يزال مغلقًا مع استمرار حالة الجمود بشأن أكبر حقل في البلاد.

والحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميًا والواقع في عمق صحراء الجنوب الليبي مغلق منذ ديسمبر، لكن رئيس مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله قال إنه سيتم رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقل «عندما يتم إخراج كل أفراد ميليشيا المدنيين المسلحة من الحقل».

السراج وصنع الله يتفقان في أبوظبي على رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

كانت حكومة الوفاق قالت الثلاثاء إنها اتفقت مع مؤسسة النفط على خطوات لرفع حالة القوة القاهرة وخطة أمنية لإجلاء المدنيين الذين ساعدوا في السيطرة على الحقل.

لكن لا توجد أي بادرة على تنفيذ ذلك حتى الآن، بعدما قالت مؤسسة النفط أمس الأربعاء إنه لا توجد عقبات فنيّة تحول دون إعادة التشغيل لكن الوضع الأمني يظل مشكلة، لافتة إلى أنها «حريصة على سلامة العاملين، وتريد إخلاء الحقل من المسلحين المسؤولين عن إغلاقه».

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