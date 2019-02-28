إيطاليا تُعلّق على لقاء السراج وحفتر في أبو ظبي

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الخميس 28 فبراير 2019, 05:10 مساء
كونتي يتوسط السراج وحفتر خلال لقائهما في باليرمو يوم 13 نوفمبر 2018. (الإنترنت)

علّقت إيطاليا، اليوم الخميس، على اللقاء الذي جرى في أبوظبي بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي: «نحن نتابع عن كثب ما يحدث في ليبيا، وهذا ملفنا الأول فيما يتعلق بالسياسة الدولية، ونأمل حقًا أن يكون هذا هو الوقت المناسب للتوافق، ولكني أقول ذلك مع كل الحذر المحيط بالمسألة». 

البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات عامة

وقال كونتي، مخاطبًا الصحفيين خارج قصر شيغي بعد الاجتماع مع رؤساء الأقاليم والأقاليم المستقلة، تعليقًا على اتفاق أبوظبي بين حفتر والسراج إن «الاتفاق يبدو عمليًا، ويلقى استحسانًا من قبل كل من حفتر والسراج».

وتابع: «لكن الوضع الليبي، وعلى هذا النحو يستوجب بعض الانتظار حتى يتم قبول الاتفاق من قبل جميع أصحاب المصلحة، ومن قبل جميع الأطراف الفاعلة».

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أعلنت في وقت سابق اليوم أن فائز السراج وخليفة حفتر اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وذلك برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

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