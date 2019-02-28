تخريب وسرقة موقع تابع لـ«المدار الجديد» في قصر بن غشير

آثار تخريب الموقع الجديد لمحطة «PHB82» التابعة لشركة «المدار الجديد»

تعرض الموقع الجديد لمحطة «PHB82» التابعة لشركة «المدار الجديد» للاتصالات بمنطقة قصر بن غشير للسرقة والتخريب من قبل مجهولين، مما تسبب في توقف المحطة.

وقالت شركة المدار الجديد عبر صفحتها على «فيسبوك» إنّ الموقع الجديد للمحطة بضواحي مدينة طرابلس جرى «تجهيزه حديثًا، وكان بانتظار نقل معدات الراديو من الموقع القديم».

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وأشارت الشركة إلى أنه «سيتم تأجيل نقل المعدات لحين إجراء أعمال الصيانة وإعادة التشغيل من جديد»، معبرة عن اعتذارها «للمشتركين على الانقطاعات التي قد تحدث بالمنطقة والمناطق المجاورة والخارج عن إرادتنا».

يذكر أن شركات الاتصالات في ليبيا تعاني من عمليات سرقة وتخريب المحطات في عدة مُدن ومناطق، فضلًا عن قيام بعض المواطنين والشركات بعمليات حفر دون التواصل مع الجهات المختصة، مما يؤدي أحيانًا إلى قطع الكوابل وتوقف الخدمة.

آثار تخريب الموقع الجديد لمحطة «PHB82» التابعة لشركة «المدار الجديد»

آثار تخريب الموقع الجديد لمحطة «PHB82» التابعة لشركة «المدار الجديد»