المركزي: توزيع 96 مليون دينار على مصارف الزاوية خلال فبراير

مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس (أرشيفية: الوسط)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، توزيع 96 مليون دينار على مصارف الزاوية على 4 مصارف بمنطقة الزاوية خلال شهر فبراير 2019.

وأشار المصرف في بيان عبر صفحته الر سمية على موقع «فيسبوك» إلى أنّ تسليم مصرف شمال أفريقيا مبلغ 17 مليون دينار شهر فبراير 2019، بالإضافة إلى تسليم مصرف الوحدة 23 مليون دينار.

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وأضاف البيان أنّ مصرف التجاري الوطني تسلّم خلال فبراير 23 مليون دينار، بالإضافة إلى 33 مليون دينار لمصرف الصحاري خلال الفترة نفسها.

وتعاني مصارف الزاوية كغيرها من أنحاء البلاد نقصًا في السيولة النقدية، مما أثر سلبًا على الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات، ولجوء عدد من المحال التجارية إلى التعامل بالصكوك المصدقة مع المواطنين لتخفيف العبء عليهم.