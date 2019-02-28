الجزائر: لجنة دول الجوار أنسب طريقة للتعامل مع الأزمة في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 28 فبراير 2019, 03:50 مساء
وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، إن التعاون في إطار لجنة دول الجوار الموسع هي أنسب طريقة لتبادل الآراء لحل أزمة ليبيا.

وأكد مساهل في تصريح للصحفيين عقب المباحثات التي أجراها مع نظيره النيجري كالا أنكوراو، الذي يزور البلاد منذ الأربعاء أن بين البلدين «تشاورًا متواصلًا خاصة فيما يتعلق بالنزاعات الموجودة في المنطقة، سواء في ليبيا أو مالي».

وأشار إلى أن التعاون في إطار لجنة دول جوار ليبيا وهو «إطار يسمح لنا بتبادل آرائنا» لأجل مرافقة الليبيين لحل مشاكلهم.

وكان آخر اجتماع للجنة دول الجوار الموسع التي تضم ليبيا والسودان ومصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر، عقد في الخرطوم نوفمبر الماضي وهو اجتماع مكرر للعديد من الاجتماعات المتعلقة بالأزمة الليبية.

وشدد مساهل على ضرورة التنسيق التام بين بلاده والنيجر في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة، باعتبارهما يشكلان «تحديات بالنسبة للدولة الجزائرية والنيجرية وعليه يجب أن يكون هناك تنسيق تام بيننا لمواجهتها».

يشار إلى أن السلطات الجزائرية تشكو من تدفقات ترسانة من الأسلحة إلى أراضيها وتسلل المهاجرين السريين بعدما غيّـر المهربون مسارات إدخال الأسلحة من ليبيا إلى النيجر.

وكشفت التقارير، أن الشبكات المهربة في منطقة شمال نهر النيجر، تحرك كميات هائلة من البضائع والممتلكات وأن عمليات التهريب من نقاط مصدرها إلى نقاط الاستلام، تتم بطريقة محلية تسمى «طريقة النمل» في إشارة للطرق التي ينظم بها النمل عمليات التموين والتخزين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سواريز يضع برشلونة في نهائي كأس الملك
رياضة عالمية
«المركزي» يعلن استئناف صرف 500 دولار ويتعهد بالكشف عن «حالات تزوير»
ليبيا
بندر بن سلطان: القذافي حاول تجنيدي لقلب أنظمة الحكم بالخليج
ليبيا
21 مليون دولار لمتّهم بريء سجن 40 عامًا
منوعات
استقالة مفاجئة لرئيس نادي السويحلي على الهواء
رياضة محلية
«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يجب تناول 30 صنفًا نباتيًا في الأسبوع؟