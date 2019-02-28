الدولار يواصل الانخفاض بعد قرار «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 02:45 مساء

واصل الدولار الأميركي التراجع مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس في السوق الموازية، بعد يوم واحد من قرار المصرف المركزي استكمال صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي.

وتراجع الدولار الأميركي بفارق 8 قروش مسجلًا 4.22 دنانير الخميس مقابل 4.30 دينارات أمس، حسب صفحات ومتداولين بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلن المصرف المركزي أمس إكمال صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي بواقع 500 دولار المستحقة عن العام الماضي إعتبارًا من يوم الأحد المقبل، متعهدًا بالإعلان عمّا قال إنها حالات التزوير في منظومة الأحوال المدنية مثبته لديه، دون الإشارة إلى مصدرها، وذلك بعد نحو 10 أيام من الإعلان عن تأخر صرف المبلغ بسبب تزوير المنظومة.

وأعاد أستاذ الاقتصاد في جامعة مختار الجديد التذكير بما حدث في نوفمبر من العام 2017، حين رفع الكبير الراية الحمراء وقفز الدولار إلى 9.85 دينارات، وقال «باع من باع وضارب من ضارب وبعدها تهاوت الأسعار في ظرف شهر إلى 4.35 دينارات .

وأضاف «المشهد نفسه يتكرر، وقبل أسبوع خرج الكبير بتصريح زاد معه الدولار في يوم من 4.35 إلى 4.55 دينارات، ضربوا ضربتهم وباعوا اللي عندهم قبل أن يعلنوا اليوم عن توزيع مخصصات أرباب الأسر»، وتساءل «هل تظنها صدفة؟».

على صعيد متصل، انخفض اليورو والجنيه الإسترليني بفارق 12 و10 قروش على الترتيب، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة 4.81 دينارات مقارنة بـ4.93 دنانير أمس، والعملة البريطانية 5.48 دينارات  مقابل 5.58 دنانير أمس.

أما الليرة التركية فقد تراجعت بفارق طفيف مسجلة 0.80 دينار مقابل 0.81 دينار أمس، كذلك انخفض الدينار التونسي بفارق 3 قروش إلى 1.35 دينار مقارنة بـ1.38 دينار أمس.

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