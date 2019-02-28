السلاك: السراج أكد خلال لقائه حفتر في أبو ظبي على مدنية الدولة وتوحيد المؤسسات

قال محمد السلاك الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن السراج أكد خلال لقائه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في أبو ظبي، على مدنية الدولة وتقليص المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسات وعقد الانتخابات

وقال السلاك، في تصريحات صحفية، إن رئيس المجلس الرئاسى أكد في اللقاء الذي عُقد صباح اليوم في أبوظبي مع خليفة حفتر بحضور غسان سلامة، على موقفه الثابت بأنه لا حل عسكريًا للأزمة وعلى ضرورة الحفاظ على سلامة المدنيين والمنشآت المدنية وإبعادهم عن أي صراعات.

وأشار إلى أن السراج، طالب بالتوقف عن التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية، كما اتفق الطرفان على إنهاء المرحلة الانتقالية وعقد الانتخابات.