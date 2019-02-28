‏صحيفة: الأمم المتحدة أبلغت بروكسل بأنه لا يحق لها التصرف في الأموال الليبية

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الخميس 28 فبراير 2019, 12:53 مساء
مصرف يوروكلير. (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت الصحف البلجيكية اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة وجهت رسالة رسمية إلى بلجيكا بتاريخ 17 ديسمبر 2018 أبلغتها فيها بأنه لا يحق لها التصرف في الأموال الليبية المجمدة.

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وقالت صحيفة «ديستندار» الفلمنكية، إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي حسمت المسألة نهائيًا.

ويتعلق الأمر بفوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا منذ عام 2011، والتي تقدر بـ2 ملياري يورو.

وأكدت الصحيفة، أن رسالة الأمم المتحدة الموجهة لبلجيكا  تتضمن مطالب محددة، لكن السلطات تسترت عليها حتى الآن في وقت يعمل فيه البرلمان البلجيكي جاهدًا على كشف ملابسات القضية.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل يوم 14 فبراير الماضي، إن الحكومة مستعدة لتقاسم أي معلومات حول الأموال الليبية المجمدة.

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ورفض شارل ميشيل الإفصاح عما إذا كان له علم برسالة الأمم المتحدة والتي يتوقع أن تزيد من الضغط ليس على بلجيكا فقط، لكن على عدد من الأطراف الليبية المتورطة في التصرف في الأموال المجمدة والتي صرفت في جزء منها رسميًا لتعويض مؤسسات بلجيكية لها ديون مستحقة على ليبيا وقد تكون أيضًا وضعت في جزء منها تحت تصرف أوساط ليبية، أسهمت في تغذية الحرب الأهلية في البلاد.

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