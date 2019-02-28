البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات عامة

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.

وقالت البعثة الأممية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إنه بدعوة من المبعوث الأممي غسان سلامة، وبحضوره، عقد يوم أمس اجتماع في أبو ظبي حضره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اتفق الطرفان على ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.

وأشارت البعثة الأممية، إلى أن الطرفين اتفقا على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.