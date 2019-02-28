قصة ليبي أدين باختطاف طفلته من أمها البولندية في 2012 واختفى بعد إطلاق سراحه

الليبي المدان باختطاف طفلته تاليا. (الإنترنت)

ذكر موقع «ويلز أونلاين» الإخباري البريطاني أن الشرطة البريطانية تتبع مواطنًا ليبيًا اختطف قبل سنوات طفلته من والدتها في كارديف بويلز وأخذها إلى ليبيا.

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وقال الموقع، في تقرير أمس الأربعاء، إن الليبي ماهر بلعيد حصل على إطلاق سراح مشروط من السجن بعد إدانته باختطاف طفلته تاليا، وأنه مفقود الآن في منطقة هاتفيلد بمقاطعة هيرتفوردشاير.

ونظر قاض بمحكمة عليا، الثلاثاء الماضي، جلسة ضمن آخر درجات التقاضي في دعوى أقامتها والدة الطفلة البولندية مالغورزاتا شيمانوفيتش أمام محكمة أسرة أملًا في أن تتمكن من إعادة طفلتها إلى بريطانيا، بحسب الموقع.

وبحسب ما دار في الجلسة، فقد تركت المرأة طفلتها تاليا، التي كان عمرها آنذاك ثلاثة شهور، مع زوجها ماهر في نوفمبر من العام 2012 بينما ذهبت هي للتبضع في كارديف عاصمة ويلز.

وآنذاك قال ماهر إنه سيذهب إلى مقهى، لكنه بدلًا من ذلك اختطف تاليا وأخذها إلى والدته في ليبيا. ولم تتمكن والدة تاليا من التواصل مع طفلتها سوى عبر تطبيق سكايب.

وبحسب الموقع فقد اعتقل ماهر في العام 2014 بعد عودته إلى جنوب ويلز وأُدين باختطاف طفل، وحُكِّم عليه بالسجن أربع سنوات. وبعدها حصل على إطلاق سراح مشروط في العام 2017 وكان يعيش في هاتفيلد منذ ذلك الحين.

وطالب محامي مالغورزاتا أثناء الجلسة أمام المحكمة بإعادة ماهر عند العثور عليه إلى السجن لخرقه شروط إطلاق سراحه.

وكانت امرأة، طالبت محكمة بريطانية بإعادة ابنتهما التي «اختطفها» زوجها وأخذها إلى منزل عائلته في ليبيا، في الجولة الأخيرة من معركة قضائية دامت ست سنوات خاضتها السيدة لإعادة طفلتها إلى بريطانيا.

وبحسب جريدة «ذا تايمز» البريطانية، في نوفمبر الماضي، فلإن «تاليا، التي ستبلغ من العمر سبع سنوات في يوليو المقبل، ظلَّت في ليبيا، ولم تتمكن والدتها من التواصل معها سوى عبر تطبيق سكايب»، مشيرة إلى أن ماهر ألقي القبض عليه في العام 2014 عند عودته إلى جنوب ويلز ووجهت له اتهامات باختطاف الطفلة.

وأصدر قاض بحقه حكمًا بالسجن أربع سنوات، وحصل على إطلاق سراح مشروط في أغسطس من العام الماضي ويعيش الآن في هافتيلد في مقاطعة هارتفوردشير.

لكن زوجته مالغورزاتا تخطط لتقديم طلب لقاضي محكمة أسرة لمطالبة بلعيد بترتيب إحضار تاليا مرة أخرى إلى بريطانيا، كما أنها ستطلب من المحكمة كذلك إخبار ماهر بأنه قد يواجه حكمًا بالسجن مرة أخرى في حال ما لم ينصع للطلب، وفق جريدة «ذا تايمز».

الطفلة تاليا أثناء لعبها مع والدتها. (الإنترنت)

الليبي المدان باختطاف طفلته تاليا. (الإنترنت)