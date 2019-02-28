«العامة للكهرباء» تناقش التحديات أمام تركيب عدادات الدفع المسبق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 11:30 صباحا
اجتماع مشترك بين إدارة المواصفات بالإدارة العامة للتخطيط والدراسات ودائرة المواصفات بالإدارة العامة لخدمات المستهلكين. (شركة الكهرباء)

عقدت إدارة المواصفات بالإدارة العامة للتخطيط والدراسات بالشركة العامة للكهرباء ودائرة المواصفات بالإدارة العامة لخدمات المستهلكين، اجتماعًا لبحث ما يواجه الشركة من تحديات، حيث إنها مقبلة على مرحلة تركيب العدادات (الدفع المسبق والعدادات الذكية) وإمكانية إعداد مواصفة فنية لها من قبل فريق العمل المستهدف تكوينه.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم، إن ممثلين عن إدارة المواصفات وهم المهندس إبراهيم مصطفى الجديد والمهندس محمد ميلود الفقهي، تناولا خلال الاجتماع أهم الضوابط الواجب اتخاذها حيال تحديث أو إضافة أي مواصفة، وكيفية إدراج المواصفات في نظام ERP عبر تطبيق إدارة المستندات والآلية المتبعة للاستفادة من هذا التطوير لكل مستخدمي الشركة وفق ضوابط وصلاحيات تعطى من قبل الإدارات ذات العلاقة.

وفي نهاية الاجتماع تم التوصل إلى عدة نقاط وتوصيات ستحال إلى الجهات العليا لاتخاذ قرارات سريعة بإنشاء مواصفات العدادات ( الدفع المسبق ) قبل تركيبها، ليتسنى تشغيلها وصيانتها وفق المعايير الفنية المعمول بها في IEC &ISO .

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