حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم (28 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يميل الطقس إلى الاستقرار على أغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال وبعض مناطق الجنوب الغربي.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء مغطاة جزئيًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على بعض المناطق، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية، وتكون الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.
وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14–18)مْ ولاتتجاوز 12مْ على مناطق الجبل الغربي.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
طقس غائم جزئيًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة نهار اليوم ويوم السبت، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم السبت على مناطق الجبل الأخضر، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14–19)مْ ولاتتجاوز (12)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
سماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على غدامس ويوم الغد على مناطق الجفرة - الحمادة - سبها وأوباري مع احتمال بسيط لسقوط أمطار حفيفة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال وتكون شمالية شرقية على غدامس – الحمادة ومناطق الجفرة.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (18-23)مْ وتصل اليوم إلى (27)مْ على غات.
الكفرة - السرير - تازربو:
سماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (19- 21)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجات الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدًا
|
درجة الحرارة العظمي(م) غدًا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
07
|
15
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
صبراتة
|
07
|
15
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
الزاوية
|
07
|
16
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
طرابلس
|
08
|
15
|
احتمال أمطار خفيفة صباح اليوم
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
العزيزية
|
08
|
16
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
الخمس
|
08
|
17
|
احتمال أمطار خفيفة صباح اليوم
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
مصراتة
|
08
|
17
|
احتمال أمطار خفيفة صباح اليوم
|
08
|
18
|
قليلة السحب
|
سرت
|
07
|
17
|
احتمال أمطار خفيفة صباح اليوم
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
نالوت
|
04
|
11
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
04
|
14
|
قليلة السحب
|
يفرن
|
02
|
12
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
04
|
14
|
قليلة السحب
|
الزنتان
|
02
|
12
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
04
|
14
|
قليلة السحب
|
غريان
|
05
|
12
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
04
|
13
|
قليلة السحب
|
ترهونة
|
04
|
13
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
04
|
14
|
قليلة السحب
|
بني وليد
|
07
|
17
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
09
|
19
|
قليلة السحب
|
مزده
|
03
|
16
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
04
|
16
|
قليلة السحب
|
أبونجيم
|
07
|
17
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
07
|
17
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
القريات
|
03
|
14
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
04
|
15
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
هون
|
05
|
18
|
قليلة السحب
|
05
|
20
|
احتمال أمطار خفيفة
|
غدامس
|
08
|
19
|
تتكاثر مساء اليوم
|
08
|
20
|
احتمال أمطار خفيفة
|
أوباري
|
09
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
24
|
احتمال أمطار خفيفة
|
سبها
|
09
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
22
|
احتمال أمطار خفيفة
|
مرزق
|
08
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
24
|
قليلة السحب
|
القطرون
|
10
|
23
|
السماء صافية
|
11
|
25
|
السماء صافية
|
غات
|
10
|
27
|
السماء صافية
|
09
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
رأس لانوف
|
08
|
18
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
08
|
19
|
قليلة السحب
|
البريقة
|
09
|
17
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
09
|
18
|
قليلة السحب
|
أجدابيا
|
10
|
16
|
سقوط أمطار صباحًا
|
09
|
18
|
قليلة السحب
|
بنغازي
|
07
|
15
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
07
|
16
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
المرج
|
05
|
13
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
05
|
13
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
البيضاء
|
03
|
11
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
03
|
12
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
شحات
|
06
|
13
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
06
|
13
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
درنة
|
07
|
12
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
06
|
13
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
طبرق
|
10
|
16
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
09
|
18
|
قليلة السحب
|
جالو
|
10
|
19
|
قليلة السحب
|
10
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
09
|
19
|
قليلة السحب
|
09
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
السرير
|
11
|
21
|
قليلة السحب
|
11
|
21
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
تازربو
|
10
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
23
|
قليلة السحب
|
الكفرة
|
10
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
21
|
السماء صافية