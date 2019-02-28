حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم (28 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يميل الطقس إلى الاستقرار على أغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال وبعض مناطق الجنوب الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئيًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على بعض المناطق، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية، وتكون الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14–18)مْ ولاتتجاوز 12مْ على مناطق الجبل الغربي.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

طقس غائم جزئيًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة نهار اليوم ويوم السبت، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم السبت على مناطق الجبل الأخضر، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14–19)مْ ولاتتجاوز (12)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

سماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على غدامس ويوم الغد على مناطق الجفرة - الحمادة - سبها وأوباري مع احتمال بسيط لسقوط أمطار حفيفة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال وتكون شمالية شرقية على غدامس – الحمادة ومناطق الجفرة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (18-23)مْ وتصل اليوم إلى (27)مْ على غات.

الكفرة - السرير - تازربو:

سماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (19- 21)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: