سفير الاتحاد الأوروبي يبحث الظروف المعيشية «الصعبة» في جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 10:26 صباحا
سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا مع أعضاء مجلس النواب. (صورة من الاتحاد الأوروبي)

بحث سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا مع أعضاء مجلس النواب، وعميد بلدية الجفرة ونشطاء منظمات المجتمع المدني عن جنوب ليبيا، الظروف المعيشية «الصعبة» في المنطقة.

وقال الاتحاد الأوروبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن اللقاء الذي عقد أمس في طرابلس، بحث صمود واحتياجات السكان المحليين، بالإضافة إلى الاستجابة الضرورية، بما في ذلك المساعدة من الاتحاد الأوروبي.

ويعاني الجنوب الليبي أزمات متتالية، وغيابًا شبه تام لمؤسسات الدولة، ناهيك عن الوضع الأمني المتردي، والنقص في كافة مقومات الحياة، حيث ألقت الأزمات بكل ثقلها على سكان المناطق الجنوبية، من عجز عن توفير السيولة وتوقف دائم للكهرباء وخاصة غياب كل مقومات الظروف الصحية الملائمة، تنضاف إلى أزمة انقطاع البنزين وغلاء الأسعار.

كما يعاني قطاع الصحة من واقع مأساوي، وسط حالة التناسي والإهمال التي تعاني منها منذ سنوات، وفي ظل الغياب الكامل لمؤسسات الدولة الأمنية والخدمية. فالفوضى الأمنية هي صاحبة الكلمة العليا في الجنوب.

وفضلًا عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، يعاني الجنوب من مغادرة الكوادر الطبية الأجنبية نتيجة الظروف الأمنية والإدارية في الدولة، كما لم تسلم المستشفيات من الاعتداءات، كغيرها من مؤسسات الدولة، سواء على مبانيها أم العاملين بها.

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