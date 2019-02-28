السفير الهولندي «راض» عن معاملة الشرطة للمهاجرين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 10:03 صباحا
السفير الهولندي خلال زيارته فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس. (داخلية الوفاق)

زار السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في بيان صادر عنه اليوم، إن السفير أعرب عن رضاه على حسن المعاملة التي يلقاها المهاجرون غير الشرعيين من أفراد الشرطة العاملين بالفرع.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة والسفارات العربية والأجنبية المعتمدة في العاصمة طرابلس.

والتقى السفير الهولندي النقيب عبدالناصر حزام رئيس فرع طرابلس طريق السكة وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد من الفرع، حيث قام بزيارة إلى المهاجرين غير الشرعيين من نزلاء فرع طرابلس طريق السكة للوقوف على أوضاعهم وعملية العودة الطوعية لهم لبلادهم البعيدة.

وكانت «الدولية للهجرة»، قالت في أغسطس الماضي، إنها ساهمت في ترحيل أكثر من عشرة آلاف مهاجر من ليبيا، من خلال برامجها للعودة الطوعية، لافتة إلى زيادة أعداد المهاجرين المحتجزين في ليبيا بشكل يثير القلق.

وتحدثت المنظمة عن «زيادة مثيرة للقلق» في أعداد المهاجرين واللاجئين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا خلال الأشهر الماضية، لافتة إلى تضاعف أعدادهم من 5500 مهاجر إلى 9300 مهاجر بين العامين 2017 و2018.

وأطلقت منظمة الهجرة برامج العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا، في العام 2016، في إطار مبادرة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لحماية المهاجرين وإعادة إدماجهم، وبتمويل من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا.

السفير الهولندي خلال زيارته فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس. (داخلية الوفاق)
السفير الهولندي خلال زيارته فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس. (داخلية الوفاق)
السفير الهولندي خلال زيارته فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس. (داخلية الوفاق)
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