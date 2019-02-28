البريقة للنفط: إغلاق مستودعات غاز الطهي في طبرق استهدف المخالفين فقط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 09:02 صباحا
البريقة لتسويق النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، إغلاق مستودعات بيع غاز الطهي المخالفة بمدينة طبرق، ممن يبيعون خارج التسعيرة وغير المطابقة مستودعاتهم لشروط السلامة العامة.

ونقلت شركة البريقة لتسويق النفط، عن مدير المكتب الإعلامي لبلدية طبرق صلاح فؤاد، قوله، إنه لا صحة لإغلاق 25 محــلاً لموزعي الغاز بمدينة طبرق، مشيرًا إلى أن أعمال الغلق طالت المخالفين فقط ممن يبيعون خارج التسعيرة.

من جانبه، قال مدير منطقة طبرق عيد حدوث ورئيس مستودع الغاز بطبرق جمال حوريس، إن كافة عمليات إمدادات المنطقة بأسطوانات الغاز تسير بشكلٍ انسيابي وحسب ما هو مخطط لها، دون أي عراقيل تذكر.

وكان المجلس التسييري لبلدية طبرق، أعلن أول أمس الثلاثاء، إغلاق كافة مستودعات بيع غاز الطهي الخاصة، استعدادًا لتنظيم عملها، مع السماح للمستودعات العامة بالعمل «بشرط أن تعمل بشكل يومي».

وقال مدير إدارة الإعلام المحلي والعلاقات العامة ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن المجلس التسييري للبلدية قرر «فرض تسعيرة بيع أسطوانة الغاز بـ 2 دينارين بدلًا من 3 دينارات، على كافة المستودعات الخاصة والعامة».

وشدد فؤاد قائلًا: إن «على الجميع التقيد بهذا السعر لأن أسطوانة الغاز تخرج من المستودع الرئيسي مدعومة بأقل من دينار فالتاجر يكسب في كل الأحوال».

وأضاف أن لجنة متابعة عمل المستودعات «ستباشر عملها مطلع الأسبوع المقبل بمرورها على كافة المستودعات الخاصة والعامة لتفتيشها من حيث الإجراءات وأذونات مزاولة العمل وتقيدها بالتعليمات وإجراءات السلامة الصادرة عن شركة البريقة لتسويق النفط».

ووصل سعر أسطوانة غاز الطهي في السوق السوداء الفتــرة الماضية إلى 25 و30 دينارًا في مدينة طبرق، بينما وصل السعر ذاته في مناطق الجبل الأخضر إلى 60 و70 دينارًا بسبب موجة البرد التي شهدتها أغلب المناطق الشرقية.

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