باشاغا يبحث مع شركة لاكوستا الإيطالية صيانة طائرات داخلية الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 08:07 صباحا
وزير الداخلية المفوض خلال زيارته الشركة المصنعة لطائرات لاكوستا بجمهورية إيطاليا. (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا الأربعاء، مع مسؤولي شركة Leonardo المصنعة لطائرات لاكوستا بمدينة ميلانو  في  إيطاليا، صيانة الطائرات التابعة للإدارة العامة لطيران الشرطة بوزارة الداخلية والتي تخدم الجانب الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب ومراقبة الحدود والجريمة المنظمة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير باشاغا، رفقة السفير الليبي لدى إيطاليا ومدير الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والوفد المرافق له، شركة Leonardo المصنعة لطائرات لاكوستا بمدينة ميلانو بجمهورية إيطاليا.


وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها مساء الأربعاء، إنه نوقش خلال الزيارة العديد من المواضيع ذات الصلة التي تخدم وزارة الداخلية، كما تطرق الاجتماع إلي مناقشة تفعيل العقود المبرمة في السابق مع الشركة، بالإضافة إلى الجانب التدريبي لعناصر الإدارة العامة لطيران الشرطة.

وزير الداخلية المفوض خلال زيارته الشركة المصنعة لطائرات لاكوستا بجمهورية إيطاليا. (داخلية الوفاق)
وزير الداخلية المفوض خلال زيارته الشركة المصنعة لطائرات لاكوستا بجمهورية إيطاليا. (داخلية الوفاق)
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