هبوط الدولار وصعود اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

العملات الأجنبية الرئيسية تشهد تباينًا أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

تراجع سعر صرف الدولار وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدينار، اليوم الأربعاء في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية تراجعًا بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3842 دينارًا اليوم، مقارنة 1.3864 دينار أمس الثلاثاء.

لكنّ العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) صعدت بنسبة 0.01% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5748 دينارًا اليوم، مقابل 1.5746 دينار خلال الفترة نفسها.

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كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8327 دينار اليوم، مقابل 1.8205 دينار.

أما الين الياباني فاستقر عند 1.2500 دينار اليوم الأربعاء، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليوان الصيني الذي سجل 0.2069 دينار، خلال الفترة نفسها.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، ارتفع سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي تراجع إلى 0.3691 دينار مقابل 0.3697 دينار، كما صعد أمام الدرهم الإماراتي الذي هبط إلى 0.3769 دينار مقارنة بـ0.3775 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.