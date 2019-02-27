مؤسسة النفط: لا مشكلة فنية لاستئناف عمليات حقل الشرارة

حقل الشرارة (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن ناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أنه «لا توجد عقبة فنية أمام استئناف عمليات حقل الشرارة النفطي، لكن الأمن هو المشكلة».

والحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميا مغلق منذ ديسمبر، لكن رئيس مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله قال إنه سيتم رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقل «عندما يتم إخراج كل أفراد ميليشيا المدنيين المسلحة من الحقل».

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله في أبو ظبي، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وممثلين عن المجتمع الدولي، بناء على طلبهم لمناقشة الإجراءات الضرورية لرفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة النفطي، حيث «أعرب جميع الأطراف عن رغبتهم في حل الأزمة واستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن».

السراج وصنع الله يتفقان في أبوظبي على رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

وكان بيان لحكومة الوفاق ذكر أن اجتماع أبو ظبي نص على أن «تتولى مؤسسة النفط وضع كافة الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن حماية العاملين والمرافق الخاصة بها، حتى لا تتكرر الأحداث والتجاوزات السابقة، التي انتهت بإقفال الحقل، ما تسبب في وضع القوة القاهرة ووقف الإنتاج».

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلن الجيش الوطني تأمين حقل الشرارة، الواقع أيضًا في الجنوب، بالتعاون مع مجموعة من حرس المنشآت النفطية، لكن الحقل مغلق منذ ديسمبر الماضي، إذ اشترطت مؤسسة النفط وجود ضمانات لموظفيها.