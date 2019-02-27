انتشال جثة مهاجر أفريقي قرب وادي الشبيكة جنوب بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 08:48 مساء
الجثة في مكان انتشالها قرب وادي السشبيكة جنوب بني وليد. (الإنترنت)

قال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل مساء اليوم الأربعاء، جثة مجهولة الهوية قرب وادي الشبيكة جنوب المدينة لمهاجر أفريقي بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين.

وأوضح التويجر أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، موضحًا أنه بعد الكشف المبدئي عليها تبين أنها تعود لمهاجر من الجنسية الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد ويسلكه المهربون وتجار البشر للوصول إلى الشواطئ الليبية قادمين من جنوب البلاد.

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