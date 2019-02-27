المسماري: المخابرات التونسية أكدت قيام عبد الحكيم بلحاج بدفع أموال للإفراج عن قيادات من «القاعدة» في سجون تونس

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، يقول إنهم حصلوا على «وثيقة صادرة من المخابرات التونسية تؤكد قيام عبد الحكيم بلحاج بدفع أموال للإفراج عن القياديين في (القاعدة)، حاتم الضبع وعماد اللواج في سجون تونس».